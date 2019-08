Look des Tages Katherine McNamara im Minikleid

US-Schauspielerin Katherine McNamara (23, "Arrow") erschien in einem raffinierten Minikleid zur Sommer-All-Star-Party des Fernsehnetzwerks The CW im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. Das hochgeschlossene, langärmelige Kleid mit schwingendem Rockteil gab durch die vielen Spitzen-Ein- und Aufsätze den Blick auf die Haut der Künstlerin frei. Die gedeckten Farben Grün und Schwarz ließen das verführerische Kleid dennoch sehr elegant wirken.