Look des Tages Kate Walsh setzt auf Grün-Metallic

Schauspielerin Kate Walsh (51, "Private Practice") überzeugte bei der Netflix-Premiere von "The Umbrella Academy" am Dienstagabend mit ihrem Look. Das enganliegende, hochgeschlossene Kleid mit Turtleneck, Ballonärmeln und hohem Beinschlitz brachte ihre schlanke Silhouette gut zur Geltung. Der grüne Metallic-Stoff sorgte für eine unkonventionelle Note.