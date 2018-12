Look des Tages Kate Moss trägt Männer-Blazer

Kate Moss (44) zeigt, wie es geht: Bei der Dior Homme Fashion Show in Tokio trug das Model einen grauen Männer-Blazer in Knie-Länge aus der 2019 Pre-Fall-Kollektion des Labels. Darunter kombinierte die Stil-Ikone eine durchsichtige Bluse in blassem Rosa und setzte damit einen passenden Akzent zu dem groben Tweed-Mantel. Eine graue High-Waist-Anzughose mit weitem Bein und schwarze Ankle Boots komplettierten den Look.