Look des Tages Karolina Kurková in Hingucker-Robe

Trotz des immensen Star-Rummels schaffte es Model Karolina Kurková (35) bei der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Premiere am Dienstag in Cannes aufzufallen. Die Signalfarbe Pink machte ihr eher klassisch geschnittenes, schulterfreies Abendkleid zum echten Hingucker. Zusätzliche farbliche Highlights zauberte der Flower-Print in Türkis auf die Seidenrobe des italienisches Modehauses Etro.