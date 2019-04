Look des Tages Karolina Kurková im Hingucker-Jumpsuit

Topmodel Karolina Kurková (35) schimmerte bei der Verleihung der About You Awards in München in einem roten glamourösen One-Shoulder-Jumpsuit. Besonderes Highlight ihres Outfits war der ungewöhnliche Stoff des Einteilers, der im Metallic-Look glitzerte. Ein breites Taillenband betonte ihre schmale Figur. Während ihre rechte Schulter freilag, war ihre linke Seite von einem langen Ärmel bedeckt.