Look des Tages Karlie Kloss als Lady in Red

US-Model Karlie Kloss (26) erschien zu einem Event des US-Kabelsenders Bravo, bei dem ihre Show "Project Runway" ausgestrahlt wird, in einem erdbeerfarbenen Cut-Out-Dress des belgischen Modedesigners Olivier Theyskens (42). Das langärmelige Kleid bestach durch einen tiefen Ausschnitt, einen kleinen Stehkragen und ein großes Cut-Out am unteren Rücken, das rechts wie links bis zur Taille reichte. Weitere Highlights waren der doppelt geschlitzte Rock, was tiefe Einblicke auf ihre langen Beine gewährte, sowie zwei Taschen, die dem sexy Outfit einen lässigen Touch verliehen.