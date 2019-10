Look des Tages Juliette Lewis aufregend in Seide

US-Star Juliette Lewis (46, "Kap der Angst") erschien zur "The Irishman"-Premiere am Donnerstag in Los Angeles in einem auffallenden Seidenkleid. Das asymmetrisch geschnittene One-Shoulder-Trägerkleid mit seitlicher Raffung und hohem Beinschlitz leuchtete in der Signalfarbe Rot. Dazu kombinierte die Schauspielerin und Sängerin Pumps mit psychedelischem Popart-Muster in Schwarz, Weiß, Orange und Gelb.