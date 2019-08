Look des Tages Julianne Moore in Rosa

Hollywood-Star Julianne Moore (58) bewies bei einem TV-Termin in New York Mut zur Farbe. Die Schauspielerin besuchte die US-Show "Good Morning America" in einem rosafarbenen Hosenanzug. Der weitgeschnittene Zweiteiler harmonierte perfekt zu den roten Haaren der Schauspielerin. Unter dem tief ausgeschnittenen Blazer blitzte ein helles Top hervor.