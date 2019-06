Look des Tages Julianne Moore: In Gelb zur Award-Show

Schauspielerin Julianne Moore (58) erschien in Begleitung ihres Ehemannes, Regisseur Bart Freundlich (49), zur Eröffnung des Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary in Karlsbad. Sie wurde dort mit dem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Für diesen schönen Anlass wählte der US-Star ein armfreies, tief dekolletiertes und bodenlanges Kleid mit leichter Schleppe in der Signalfarbe Kanariengelb. Der luftige Look der Robe wurde durch die zahllosen Volants noch verstärkt.