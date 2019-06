Look des Tages Julia Stiles' eleganter Sommer-Look

Julia Stiles (38) scheint sich von ihrer eigenen Serie "Riviera" modisch inspirieren zu lassen: Auf Promotiontour zur zweiten Staffel der erfolgreichen Sky-Produktion in New York zeigte sich die Schauspielerin in einem sommerlichen Dress, das perfekt zur romantischen Kulisse Südfrankreichs passen würde. Die 38-Jährige trug ein knallrotes, hochgeschlossenes Kleid mit Kragen in A-Linie. Eine große Schleife seitlich der Taille verlieh dem Look eine leicht verspielte Note.