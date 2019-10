Look des Tages Julia Roberts als Pretty Woman

Eine Hommage an "Pretty Woman": Schauspielerin Julia Roberts (51) glänzte am Wochenende bei dem alljährlich stattfindenden Veuve Clicquot Polo Classic in Los Angeles in einem schwarz-weißen Zweiteiler des US-amerikanischen Modeschöpfers Michael Kors. Das Besondere: Der Polka-Dots-Look hatte große Ähnlichkeit mit jenem aus dem 1990 erschienen Spielfilm. Dieses Mal überraschte Robert jedoch mit einem verspielten Schößchen sowie abgeänderten Accessoires.