Look des Tages Joss Stone im sommerlichen Glamour-Look

Soulsängerin Joss Stone (32, "Love Me") legte am Montag beim Fantastival in Dinslaken nicht nur einen musikalischen, sondern auch einen modischen Highlight-Auftritt hin. Die bodenlange Abendrobe der Musikerin bestand aus zartem Tüll in einem pastelligen Türkis sowie zahlreichen Pailletten-Applikationen in verschiedenen Farben. Das tiefe Dekolleté und die dünnen Spaghetti-Träger sorgten für noch mehr weiblichen Charme.