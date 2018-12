Look des Tages Jessica Chastain in Feuerrot

Eleganter Auftritt von Jessica Chastain (41, "Der Marsianer") bei der Premiere zu "Wer die Nachtigall stört" am Broadway in New York. Während ihre Kolleginnen Anne Hathaway (36) und Uma Thurman (48) bei den eisigen Temperaturen ihre Abendgarderobe unter Schal und Mantel versteckten, zeigte sich die 41-Jährige in einem feuerroten und schulterfreien Abendkleid mit V-Ausschnitt.