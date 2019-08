Look des Tages Jessica Chastain glitzert in Grün

Bei der Filmpremiere des Horror-Sequels "ES Kapitel 2", das hierzulande am 5. September anläuft, hat Schauspielerin Jessica Chastain (42, "Die Frau des Zoodirektors") alle Blicke auf sich gezogen. Die Darstellerin der erwachsenen Version von Beverly Marsh erschien in einer bodenlangen, schulterfreien Robe in Waldgrün. Verschiedene Applikationen und Verzierungen brachten das Kleid zum Glitzern.