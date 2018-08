Look des Tages Jessica Biel im One-Shoulder-Kleid

Hinreißend sah Schauspielerin Jessica Biel (36, "The Tall Man") bei ihrem Auftritt in New York aus. Vor einem Besuch der US-amerikanischen Talkshow "The Late Show with Stephen Colbert" entzückte sie die Fotografen mit ihrem Outfit. Das One-Shoulder-Kleid war weiß und mit roten Blumenmustern bestickt. Durch den enganliegenden Schnitt an der Taille wurde ihre schlanke Figur betont. Eine Schleife am Rücken und der weite Volant-Rock gaben dem Kleid einen eleganten, femininen Touch.