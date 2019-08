Look des Tages Jenny Garth in Pink

Manchmal braucht es nicht viel, um die Blicke der Fotografen auf sich zu ziehen: "Beverly Hills, 90210"-Star Jennie Garth (47) war in ihrem pinken Long Blazer der Hingucker bei den Teen Choice Awards am Sonntagabend in Los Angeles. Der zweireihig geknöpfte Blazer setzte die schlanken Beine der Schauspielerin gekonnt in Szene.