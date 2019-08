Look des Tages Jenny Elvers im sexy Chiffonkleid

So sexy kann ein Sommerkleid sein: Schauspielerin Jenny Elvers (47, "Männerpension") erschien zum Presseball in Berlin in einem apricotfarbenen Chiffonkleid. Der durchsichtige, bodenlange Rock gab den Blick auf ihre Beine frei und ließ zudem den Spitzenbody durchschimmern. Das Kleid bestach sowohl an der Taille als auch an den breiten Trägern durch Details aus Spitze. Ein tiefer V-Ausschnitt setzte Elvers' Dekolleté gekonnt in Szene.