Look des Tages Jennifer Lopez im hautengen Zweiteiler

Wahrlich ein Wow-Auftritt: Jennifer Lopez (50, "Ain't Your Mama") weiß genau, wie sie ihre sexy Kurven zum Vorschein bringt. Nach einem Gastauftritt in der TV-Show "Good Morning America" ließ sich die Sängerin in einem hautengen Zweiteiler, bestehend aus einem Neckholder-Top mit Krokodil-Muster und einem gerafften Bleistiftrock mit Spitzensaum in Beige, ablichten.