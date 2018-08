Look des Tages Jennifer Lopez glitzert in Silber

Die MTV Video Music Awards 2018 standen ganz im Zeichen von Jennifer Lopez (49, "Dance Again"). Sie wurde nicht nur mit dem begehrten Video Vanguard Award ausgezeichnet, sondern stahl in ihrem silbernen Abendkleid auf dem roten Teppich auch noch allen die Show. Das One-Shoulder-Kleid aus metallic-glänzendem Material war sehr enganliegend und betonte J.Los beneidenswerte Sanduhr-Figur. Ihre trainierten Beine wurden durch den Schlitz, der bis zum Oberschenkel reichte, perfekt in Szene gesetzt.