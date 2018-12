Look des Tages Jennifer Garner in Funkel-Robe

Bei der Gala-Veranstaltung des American Ballet Theatre in Beverly Hills erschien Hollywood-Star Jennifer Garner (46) in einem ärmellosen, dunklen Abendkleid, das besonders durch seine glänzenden Details hervorstach. Die bodenlange, tief ausgeschnittene Robe, deren Oberteil mit sternförmigen Schmucksteinen besetzt war, setzte die schlanke Linie der Schauspielerin in Szene.