Look des Tages Janin Ullmann setzt auf Cord

Janin Ullmann (37, "Kein Sex ist auch keine Lösung") war bei einer Shop-Eröffnung in Berlin in ihrem bordeauxroten Zweiteiler aus Cord ein absoluter Hingucker. Die lässig geschnittene Hose und den Longblazer kombinierte die Moderatorin und Schauspielerin mit einem weißen Shirt, welches durch einen auffälligen Reißverschluss am Ausschnitt ihr Dekolleté gekonnt in Szene setzte.