Look des Tages Jada Pinkett Smith im grünen Jumpsuit

Sie kann einfach jede Farbe tragen! Schauspielerin Jada Pinkett Smith (47, "Bad Moms") war am Montag zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und machte trotz winterlicher Temperaturen in New York einen fabelhaften Eindruck in einem grünen Jumpsuit. Der Overall bestand aus glänzendem Stoff und hatte einen tiefen V-Ausschnitt. Um sich ein wenig vor der Kälte zu schützen, kombinierte die 47-Jährige den Jumpsuit mit einem weißen, kuscheligen Wintermantel.