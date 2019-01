Look des Tages Jackie St Clair strahlt im Rüschenkleid

Um die Farbe des Gürtels wieder aufzugreifen, kombinierte St Clair dazu eine schwarze Strumpfhose, passende Pumps sowie eine Handtasche in Kastenform mit goldenen Verzierungen. Ihre dunklen Haare hatte sie zum Seitenscheitel frisiert, in eleganten Wellen fiel es über die Schultern. Beim Make-up betonte sie ihre Augen mit Mascara und schwarzem Kajalstift. Den Lippenstift hatte sie in einem dunkleren Nude-Ton gewählt. Auf weiteren Schmuck verzichtete das ehemalige Model, um dem Kleid nicht die Show zu stehlen.