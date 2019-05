Look des Tages Helen Mirren überrascht in Cannes

Eigentlich steht in Cannes derzeit alles im Zeichen des Films. Die glamourösen Auftritte der Promis lassen das jedoch fast vergessen. Zuletzt überraschte Helen Mirren (73, "Die Queen") die Fotografen auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin trug ein champagnerfarbenes Kleid, das mit goldenen Pailletten überzogen war. Die Robe mit Bardot-Ausschnitt lag eng an und brachte so die schlanke Figur der 73-Jährigen zur Geltung. Ein weiterer Hingucker war die transparente Schleppe des Kleides.