Look des Tages Helen Mirren in gelber Traumrobe

Helen Mirren (74, "Die Queen") weiß, wie man auf dem roten Teppich einen gelungenen Auftritt hinlegt. Anlässlich der Premiere ihres neuen Films "The Good Liar - Das alte Böse" erschien sie in New York in einer gelben bodenlangen Robe von Designer Brandon Maxwell. Das langärmlige Kleid betonte das Dekolleté des Hollywood-Stars und bestach durch eine drapierte Schleppe.