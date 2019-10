Look des Tages Heike Makatsch strahlt in Köln

Die Trailer lassen es bereits vermuten: Die Verfilmung des Erfolgsmusicals "Ich war noch niemals in New York" (Dt. Kinostart: 17. Oktober) bringt im oftmals tristen Herbst jede Menge gute Laune in die Kinos. Gute Laune versprühte auch Hauptdarstellerin Heike Makatsch (48, "Hilde") bei der Weltpremiere in Köln. Die 48-Jährige trug ein langärmeliges Kleid mit Fleckenmuster, dessen bestimmende Farbe der Herbsttrend Senfgelb war. Es bestach durch eine Gürtel-Raffung um die Taille sowie einen kleinen Schlitz am vorderen, unteren Saum, durch den ihre glänzenden Stiefeletten hervorblitzten.