Look des Tages Halle Berrys sexy Silberkleid

Halle Berry (52, "Kingsman: The Golden Circle") hat sich für die CinemaCon in Las Vegas ganz besonders in Schale geworfen. Im kurzen Silberkleidchen von Patbo erschien die amerikanische Schauspielerin auf dem roten Teppich von Lionsgate im Colosseum des Caesars Palace. Leicht über die Hüfte geschwungen ging das langärmlige Kleid nur knapp bis über ihre Knie, was den langen Beinen der Oscar-Gewinnerin einen besonderen Ausdruck verlieh. Der lässige Faltenwurf trug zu ihrem legeren Look bei.