Look des Tages Hailee Steinfeld im goldenen Zweiteiler

Großer Auftritt für Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld (21) auf der diesjährigen Comic Con in San Diego. Bei der Pressekonferenz und der anschließenden Autogrammstunde zu ihrem neuen Film "Bumblebee" glitzerte sie am Freitag in einem goldenen Zweiteiler von Prada. Der Blazer und die lange Hose waren mit einem schillernden Muster bestickt. Unter dem Hosenanzug trug sie eine weiße Bluse.