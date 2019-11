Look des Tages Gwen Stefani versprüht Rock-Glamour

Sängerin Gwen Stefani (50, "Hollaback Girl") setzt auch mit 50 noch modische Ausrufezeichen. Auf dem roten Teppich der "People's Choice Awards" in Los Angeles begeisterte sie in einem elfenbeinfarbenen Seiden-Kleid mit gerafftem Rock von Designerin Vera Wang. Eine überdimensionale asymmetrische schwarze Schleife und eine lange helle Schleppe sorgten für einen zusätzlichen Wow-Effekt. Stefani staubte bei der Preisverleihung am Sonntagabend den begehrten "Fashion Icon"-Award ab.