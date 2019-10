Look des Tages Gugu Mbatha-Raw glänzt in Satin

Bei der Premiere ihres neuen Films "Motherless Brooklyn" glänzte Schauspielerin Gugu Mbatha-Raw (36, "Beyond the Lights") in strahlendem Gelb. Sie besuchte das New York Film Festival in einer bodenlangen Satinrobe des Prada zugehörigen Modelabels Miu Miu und verzauberte die anwesenden Gäste und Fotografen im Look von Disney-Prinzessin Belle. Dabei wurde nicht nur die Schleppe des Abendkleides zum Hingucker. Auch der herzförmige Bardot-Ausschnitt, der am Rücken in einer ziervollen Schleife mündete, zog die Blicke auf sich.