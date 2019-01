Look des Tages Gina Rodriguez im funkelnden roten Kleid

Serienstar Gina Rodriguez (34, "Jane the Virgin") freut sich über die erste Hauptrolle in einem großen Film. Bei der Premiere von "Miss Bala" in Los Angeles stand die Schauspielerin daher auch im Mittelpunkt. Auf dem roten Teppich zeigte sich Rodriguez in einer funkelnden, dunkelroten Robe, die bis zum Boden reichte. Das ärmellose, enganliegende Kleid bestach durch einen hohen Schlitz, der die Beine der Schauspielerin zur Geltung brachte.