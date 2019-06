Look des Tages Funkelnder Auftritt von Olivia Munn

Olivia Munn (38, "Predator - Upgrade") weiß sich stets gekonnt in Szene zu setzen. Bei der gestrigen Filmpremiere des neuen Netflix-Dramas "The Rook" in Los Angeles stahl die Schauspielerin mit ihrem funkelnden Paillettenkleid ganz in Silber einigen ihrer Kolleginnen die Show. Das tiefe Dekolleté sowie die zarten Spaghetti-Träger unterstrichen die weiblichen Züge der brünetten Schönheit.