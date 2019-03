Look des Tages Frühlingsgefühle bei Anna-Lea Mende

Ihre dunklen Haare fielen ihr offen um die Schultern, die vordere Partie hatte sie jedoch locker nach hinten gesteckt. Dunkles Augen-Make-up und ein leichter Rosé-Ton auf den Lippen rundeten den Look ab. "Head Full of Honey" läuft hierzulande am 21. März an und ist das US-Remake des deutschen Films "Honig im Kopf" (2014) von Regisseur Til Schweiger (55). Anna-Lea Mende spielt in der US-Version eine Nebenrolle.