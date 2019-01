Look des Tages Fiona Erdmann in Blumenrock und Crop Top

Wie ein Frühlingsgruß wirkte Model Fiona Erdmann (30) bei ihrem Besuch der Maybelline Fashion Show am Postbahnhof Berlin. Trotz eisiger Temperaturen erschien sie in einem bodenlangen, weiten Blumenrock und einem schwarz glitzernden, armfreien und hochgeschlossenen Crop Top auf dem roten Teppich. Besonders der halbtransparente Rock war dank der grafischen Elemente in Schwarz, Rosa, Lila, Hellblau und Weinrot der absolute Hingucker.