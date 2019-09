Look des Tages Felicity Jones in Valentino

Was für ein glänzender Auftritt im Rahmen des Toronto International Film Festivals! In Kanada stellte Felicity Jones (35, "Rogue One: A Star Wars Story") gemeinsam mit ihrem Co-Star Eddie Redmayne (37, "Die Entdeckung der Unendlichkeit") ihren neuen Film "The Aeronauts" vor und bezauberte dabei in einer silbern glänzenden Robe aus dem Hause Valentino.