Look des Tages Felicity Jones im Tüll-Traum

In ihrem neuen Film "Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit" spielt Felicity Jones (35, "Rogue One - A Star Wars Story") die US-Juristin Ruth Bader Ginsburg (85). Während sie in der Biografie eher in damenhaften Kostümen zu sehen ist, bezauberte die Schauspielerin bei einem Special-Screening in New York in einem nudefarbenen trägerlosen Ballkleid aus Tüll. Der transparente Stoff, der in einem gerafften Rock mündete, sorgte für viel Glamour auf dem roten Teppich.