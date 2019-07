Look des Tages Erin Moriarty in zartem Blau

Dieser zarte Sommerlook steht ihr gut: Schauspielerin Erin Moriarty (25, "Jessica Jones") erschien bei der Premiere der Serie "The Boys" im Rahmen der Comic-Con in San Diego in einem ultrakurzen Minikleid. Die zarte blaugraue Farbe harmonierte perfekt mit ihrem hellen Teint und ihrem blonden Haar. Ein silbern schimmerndes florales Muster verlieh dem Kleidchen einen Hauch Retro-Charme.