Look des Tages Emma Stone lässt tief blicken

Schauspielerin Emma Stone (30, "La La Land") erschien zur Premiere von "Zombieland: Doppelt hält besser" (Dt. Kinostart: 7.11.) in Los Angeles in einem zweifarbigen Ensemble von Louis Vuitton. Das kurzärmelige, marineblaue Oberteil bestach durch einen tiefen Ausschnitt. Der Wickelrock war in einem dunklen Rot gehalten. Ein auffälliger Gürtel mit einem grün-gelben Muster sorgte für einen zusätzlichen Farbtupfer.