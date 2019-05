Look des Tages Emma Stone im Glitzer-Jumpsuit

Schauspielerin Emma Stone (30, "La La Land") zeigte sich auf der Met Gala in New York in einem eleganten Look. Im silbrig schimmernden Pailletten-Jumpsuit von Louis Vuitton strahlte sie an der Seite von Freund Dave McCary (33). Das Oberteil des Outfits war tief ausgeschnitten. Auffallend war auch der enge Gürtel, der ihre Taille trotz des weiten Asymmetrie-Looks betonte und eine quadratische Schnalle in Gold besaß.