Look des Tages Emma Roberts mit Schleife und Pailletten

US-Schauspielerin Emma Roberts (27, "Wir sind die Millers") hat für Aufsehen gesorgt, als sie am Dienstag bei der "In A Relationship"-Premiere in West Hollywood über den roten Teppich lief. Die 27-Jährige präsentierte ein enganliegendes, bodenlanges Abendkleid von Markarian. Die ärmellose, tief ausgeschnittene Robe fiel in einem geraden Schnitt Richtung Boden. Das schimmernde Paillettenkleid bestach zudem durch ein burgunderfarbenes Samtband, das um die Taille der Schauspielerin lief und in der Mitte zu einer Schleife gebunden war.