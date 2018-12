Look des Tages Emma Roberts in sinnlichem Rot

Es braucht nicht viel, um einen gelungenen Auftritt hinzulegen. Emma Roberts (27, "Wir sind die Millers") hat dies auf der alljährlichen TrevorLIVE Gala am Sonntag bewiesen. Die Schauspielerin erschien zu dem Event in Los Angeles in einer bodenlangen, feuerroten Robe, die sie lediglich mit einem breiten Taillengürtel aus schwarzem Glattleder aufpeppte. Ansonsten sprach das hochgeschlossene und langärmlige Volantkleid für sich.