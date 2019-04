Look des Tages Emma Roberts im Stil der 60er Jahre

Emma Roberts (28, "Wir sind die Millers") ist einer der Stars, deren Stimme in der animierten Musicalkomödie "UglyDolls" zu hören ist. Auf der Premiere des Films in Los Angeles erschien die 28-Jährige persönlich - in einem roten Mini-Kleid im Stil der 60er Jahre. Das enganliegende Outfit von Louis Vuitton setzte Beine und Taille der Schauspielerin in Szene. Die kurzen, zweilagigen Ärmel und der weiß-rote Kragen des Kleids waren weitere Highlights.