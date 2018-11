Look des Tages Emily Ratajkowski im pinken Ballonkleid

Dieses Kleid hätte nicht jede tragen können, doch Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (27, "I Feel Pretty") wurde mit diesem Look zum leuchtenden Hingucker auf der Premiere ihres neuen Films "Welcome Home" in Los Angeles. Das pinkfarbene Satinkleid war im oberen Teil eher körperbetont geschnitten. Die kurzen Ärmel und der runde Ausschnitt ließen es mädchenhaft wirken. Elegant wirkte dagegen der Rockteil der Robe, der im Ballon-Style gefertigt war.