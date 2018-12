Look des Tages Emily Blunt verzaubert in Saphirblau

Sie verzaubert nicht nur in ihrem neuen Film als magisches Kindermädchen Mary Poppins, Emily Blunt (35, "A Quiet Place") sorgt auch für besondere Momente im Blitzlichtgewitter. Für die Europapremiere von "Mary Poppins' Rückkehr" in der Royal Albert Hall in London wählte sie ein traumhaftes Kleid, das mit seiner saphirblauen Farbe und dem eleganten Seidenstoff zu einem Hingucker wurde - und das, obwohl es sich Ton in Ton mit dem ausgelegten Teppich, auf dem sich die Premierengäste tummelten, paarte. Die bodenlange Robe raffte sich am hochgeschlossenen Ausschnitt und lief an der Taille enganliegend zusammen, was die schlanke Silhouette der Schauspielerin betonte. Auch die langen Ärmel liefen nach einer Raffung an den Schultern schmal geschnitten aus.