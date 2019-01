Look des Tages Emily Blunt in spektakulärer Robe

Sie war zweimal nominiert und durfte sich am Ende über die Trophäe für die beste Nebendarstellerin freuen. Emily Blunt (35, "A Quiet Place") sorgte bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles aber auch mit ihrem Outfit für Aufsehen. Sie trug eine glitzernde, rosafarbene Robe von Michael Kors. Das ärmellose, bodenlange Kleid stach vor allem durch die großen, wellenförmigen Verzierungen an Kragen und Seiten heraus.