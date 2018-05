Look des Tages Emilia Clarke in roter Märchen-Robe

Der mit Spannung erwartete Film "Solo: A Star Wars Story" feierte Premiere. Da durfte natürlich auch Emilia Clarke (31) nicht fehlen. Der "Game of Thrones"-Star spielt eine der Hauptrollen. Im "El Capitan Theatre" in Hollywood legte die 31-Jährige in einem eleganten burgunderfarbenen Kleid von Valentino, das bis auf den Boden fiel, einen großen Auftritt hin. Die schulterfreie Robe mit weitem Rockteil war mit einem weißen Blumenmuster verziert.