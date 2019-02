Look des Tages Emilia Clarke im Flieder-Traum

Schauspielerin Emilia Clarke (32, "Game of Thrones") wählte für ihren Auftritt bei der Oscar-Preisverleihung am Sonntag in Los Angeles ein figurbetontes, schulterfreies, bodenlanges Balmain-Paillettenkleid mit Schleppe in einem zarten Fliederton. Die helle Farbe brachte ihre dunklen Haare, die die Britin zu einem Sleek-Bob mit Mittelscheitel frisiert hatte, noch mehr zur Geltung.