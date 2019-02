Look des Tages Elsa Pataky im Sommer-Outfit

Schauspielerin Elsa Pataky (42, "Fast & Furious") hat in ihrer spanischen Heimat für Aufsehen gesorgt. Bei der Gioseppo Woman Fashion Show in Madrid erschien die Ehefrau von Chris Hemsworth (35) in einer sommerlichen Kombination in Dunkelblau, die vom französischem Label Sandro stammt. Das knappe Top mit breiten Trägern und der kurze Rock mit den großen Taschen waren mit großen Knöpfen und auffälligen gelben Nähten versehen. Die 42-Jährige zeigte in dem Outfit nicht nur viel Bein, auch ein Teil ihres Bauchs blieb unbedeckt.