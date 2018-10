Look des Tages Elizabeth Hurley in Statement-Pink

Alle Jahre wieder setzt die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley (53, "The Royals") ein Zeichen in Pink. Dieses Mal wählte sie für den Empfang der Estée-Lauder-Brustkrebs-Kampagne in New York eine Art überknielanges Etuikleid in der Statement-Farbe. Doch anders als bei der klassischen Version zeigte Hurley bei ihrer Off-Shoulder-Variante ihre sexy Schultern. Als weiterer besonderer Clou hatte das Kleid Volants, die die Oberarme bedeckten.