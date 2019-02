Look des Tages Elizabeth Banks funkelt in Blau

Bei der Premiere von "The Lego Movie 2" in Los Angeles legte Schauspielerin Elizabeth Banks (44, "Pitch Perfect"), die in dem computeranimierten Film der Figur Lucy ihre Stimme leiht, auf dem blauen Teppich einen Wow-Auftritt in einem figurbetonten Kleid des britischen Designers David Koma hin. Der enganliegende schwarze Stoff war bis auf wenige Partien mit schillernd blauen Applikationen besetzt.